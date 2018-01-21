В интернет просочились шпионские фото нового BMW X3 M

В интернете появились первые шпионские фотоснимки нового баварского кроссовера BMW X3 M. Как сообщают эксперты, новинку предложат только в топовом варианте исполнения.

В моторном отсеке нового BMW X3 M разместится 3-литровый битурбированный мотор, генерирующий производительность в 450 лошадиных сил. Благодаря дополнительному пакету, мощность агрегата повысится на 25 «лошадок». Также пакет предусматривает внедрение полноприводного механизма.

Еще с пакетом доработок автомобиль получит более агрессивное оформление. Машину обустроят массивной решеткой радиатора и спойлером, расположившимся на крыше. Авто снабдили улучшенным тормозным механизмом, что обеспечивает машине уверенность в поворотах. Новый BMW X3 M оборудуют ужесточенной подвеской, системой выхлопа с двойными патрубками и 20-дюймовыми колесными дисками.