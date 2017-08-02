США ужесточат экологические стандарты для ввозимых авто

В Администрации американского президента Дональда Трампа решили ужесточить установленные экологические стандарты для ввозимых авто. Эти меры предпринимаются с целью поддержки американской автомобильной индустрии.

Как сообщают в СМИ, Трамп обратился в несколько агентств, чтобы они разработали меры, предусматривающие ужесточение нормативов выбросов авто, выпущенных за рубежом. Американские власти рассчитывают, что благодаря такому «нетарифному» барьеру могут уменьшится цена на машины, выпускаемые в США, так как на ввозимых авто при производстве могли быть внедрены дорогие технологии. Отмечается, более строгие требования могут стать причиной повышения цен в США на ввозимые машины.

Глава США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике автопроизводителей, так как они не желали переносить производство на территорию США, обещал уменьшить налоговую нагрузку для компаний внутри страны и в то же время увеличить пошлины на импорт. Также в марте Трамп пообещал ввести 25-процентные сборы на европейские авто, если ЕС продолжит увеличение сбора для американских фирм.