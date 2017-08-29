Ford разрешил тюнерам возродить классические Ford Mustang Boss и Mach

Американскому ателье Classic Recreations, известному по выпуску современных маслкаров классического образца, получить лицензию от компании Ford на создание культовых Ford Mustang Boss 302, Boss 429 и Mach 1.

Перечисленные машины ателье Classic Recreations будет строить на современных платформах, однако при этом мастера будут использовать и оригинальные запчасти. Первый маслкар компании дебютирует в ноябре нынешнего года на тюнинг-шоу SEMA.

Каждая машина от Classic Recreations по аналогии с Jaguar XKSS будет позиционироваться как «перезапущенная» версия модели. Все автомобили будут строиться на основании пожеланий клиентов. Маслкары будут строиться с использованием оригинальных кузовов Ford Mustang Boss 302, Boss 429 и Mach 1 1969 и 1970 годов, или же новых кузовов, производимых под лицензией американского автопроизводителя.

Ателье Classic Recreations будет использовать для маслкаров агрегат V8 объемом 7.0 л тягой 429 л.с. Агрегат получит обновленный блок управления, электронный впрыск топлива и газораспределительный механизм. Также автомобили будут комплектоваться двигателем линейки Coyote. 6-литровый V8 выдает мощность в 507 л.с. Кроме того, ателье намерено устанавливать на маслкары турбированные агрегаты EcoBoost.

Недавно американцы сообщали, что готовят выпустят электро-кросс Ford. Данная модель будет разрабатываться подразделением Team Edison, и получит название Mach 1.