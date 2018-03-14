В сеть попали рендеры полноразмерного внедорожника LADA XXL

Российский дизайнер Александр Шторм, ранее создававший проект «Волга-2020», для портала «Газета.ru» создал визуализацию полноразмерного внедорожника от «АвтоВАЗ». Если машина пойдет в серию, то она может стать флагманской моделью.

По словам экспертов, новый внедорожник LADA сможет побороться за клиентов с KIA Sorento, Hyundai Grand Santa Fe, Volkswagen Touareg, Volkswagen Teramont, BMW X5 и Mercedes-Benz G-Class. Кроме того, конкурентом возможного внедорожника может стать УАЗ «Патриот».

При рассмотрении опубликованного в интернете рендерного изображения машины можно увидеть, что внедорожник LADA получит черты X-дизайна и подобен универсалу LADA Vesta SW Cross. Авто назвали LADA XXL и оно смогло бы потеснить в модельном ряду LADA Vesta SW Cross, LADA XRay и LADA 4X4. Уже сообщалось, что ранее Шторм работал над рендером «Волга-2020», но на автозаводе в Нижнем Новгороде пока не собираются воплощать в жизнь этот проект. Напомним. что актуальный внедорожник LADA 4X4 в России можно приобрести по цене в 413 910 рублей.