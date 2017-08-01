К дебюту готовится новое экстремальное купе Bentley Continental GT3

Пилотам гоночной сборной Bentley Team M-Sport в 2018 году нужно будет защищать звание чемпиона в гоночной серии Blancpain GT Series. С этой целью конструкторы британской люксовой марки Bentley начали готовить к выпуску новое гоночное купе Bentley Continental GT3.

Дебют нового экстремального спорткара Bentley Continental GT3 состоится на итальянском высокоскоростном треке в городе Монце, где обычно предъявляются высокие требования к двигателям и тормозным механизмам. Гонщики из Bentley Team M-Sport привезут на гонку две машины, одна из которых будет управляться Гаем Смитом, Стивеном Кейном и Жюлем Гуноном. За рулем другого авто будут пребывать Энди Соучек, Максим Суле и Винсен Абриль.

По мнению гонщиков, новое купе Bentley Continental GT3 будет иметь большой потенциал, несмотря на существенные различия от предшественника, испытанного временем. В 2017 году наиболее быстрый спорткар финишировал шестым на этапе в Монце, но на этот раз команда собирается достичь наилучших результатов.

В марафоне Blancpaing GT Series традиционно участвуют 10 автомобильных компаний и 26 экипажей. По словам руководителя спортподразделения Bentley, в текущем году модель получит дальнейшее развитие, но это не повод чувствовать расслабленными.