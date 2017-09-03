Рассекречена внешность "молодёжного" кроссовера от Changan

Китайская машиностроительная компания Changan создала новый бренд COS, благодаря которому автопроизводитель намерен привлечь молодежную аудиторию. Первым авто новой марки станет 7-местный кроссовер COS 1.

Существует вероятность, что новую модель построят на архитектуре одной из моделей компании Changan. Размеры кроссовера составят 4830X1868X1775 мм, а величина колесной базы равна 2 800 миллиметрам.

COS 1 получил богатый список оснащения, в котором стоит выделить светодиодную оптику, 18-дюймовые колесные диски, системы кругового обзора, панорамный верх, мультимедийный центр с вертикальным тачскрином. Также модель обустроили адаптивным круиз-контролем, обогревом и вентиляцией передних сидений.

В моторном отсеке кроссовера разместился 4-цилиндровый двигатель объемом 1,5 литра с отдачей 178 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 6-скоростной АКПП. Пока неизвестно, получит ли модель полноприводный механизм. Официальная премьера новинки намечена на 25 апреля 2018 года в Пекине. Выйдет ли COS 1 на другие рынки пока неизвестно.