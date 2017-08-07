Volvo может получть моторы от Mercedes-Benz благодаря китайцам

Шведская машиностроительная компания Volvo вместе с немецким концерном Daimler собираются начать техническое сотрудничество в сфере изготовления агрегатов и комплектующих для электрокаров. Такая инициатива принадлежит поднебесной компании Geely, недавно купившей часть акций Daimler.

Руководитель Geely Ли Шуфу еще в феврале текущего года приобрел 9,6% акций Daimler, став наиболее крупным акционером автоконцерна. Несмотря на то, что стороны не объявляли ни о каких перспективах партнерства, эксперты сочли это сотрудничество вполне возможным. По информации немецкого портала Manager Magazin, в рамках такого партнерства оба автопроизводителя могут начать совместную разработку новых шасси для электрических машин.

Одной из сторон предполагаемого альянса, получившей выгоду, станет бренд Volvo, машины которогу могут оснастить силовыми установками от Mercedes-Benz. Для закрепления партнерских отношений Daimler может купить часть акций Volvo Cars.