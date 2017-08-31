Новый Nissan Armada разработают на основании голосования в интернете

Японские машиностроители разрабатывают спецверсию Mountain Patrol для внедорожника Nissan Armada. Автомобиль ориентирован на любителей активного отдыха, и будет спроектирован для экстремальных дорожных условий.

Nissan Armada Mountain Patrol станет особенным внедорожником, так как в его разработке примут участие пользователи интернета. Японцы решили устроить голосование среди подписчиков японской марки в Instagram и Facebook, чтобы выбрать для новинки некоторое оснащение, и внешний вид.

Накануне в интернете появились рендеры, на которых можно заметить, что новый Nissan Armada обзавелся усиленными бамперами, боковыми порогами, шноркелью, лебедкой и крепежами для дополнительных емкостей с горючим.

Движущей силой внедорожника Nissan Armada Mountain Patrol станет 5,6-литровый V8, работающий на бензине. Его производительность составляет 395 л.с. Мотор сочетается с 7-АКПП и полным приводом.

Голосование уже стартовало и закончится оно 10 мая. Перед публикой внедорожник Nissan Armada Mountain Patrol предстанет в рамках выставки Overland Expo WEST, которая будет проходить с 18 по 20 мая в Аризоне.