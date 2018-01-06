Brabham представит свой первый суперкар за 1 млн фунтов стерлингов

Машиностроительная компания Brabham Automotive, которой владеет сын чемпиона Формулы-1 Джэка Брэбэма Дэвид, обнародовала в сети первое изображение своего суперкара BT62 и назвала его технические параметры. Дебют новинки пройдет в начале мая текущего года, а ее цена составит 1 000 000 фунтов стерлингов.

В подкапотном пространстве нового суперкара разместится 8-цилиндровый атмосферный двигатель рабочим объемом 5,4 литра, однако его производительность пока держится в секрете. Представители Brabham сообщили, что соотношение мощности к массе составит 730 «лошадок» на 1 тонну. Сухой вес авто при этом достигнет 872 кг.

Благодаря аэродинамическим компонентам авто получит 1200 кг прижимной силы. Кроме того, авто снабдят шестипоршневыми тормозами.

Общий тираж Brabham BT62 составит 70 экземпляров, а производитель начал сбор предзаказов на свою первый суперкар. Заказчики смогут получить свои авто уже к концу 2018 года. Каждый покупатель сможет поучаствовать в обучающей спецпрограмме, благодаря которой может почувствовать все возможности новинки.