Летом 2018 года Volkswagen представит три новых авто

Сегодня фанатам машин немецкого автоконцерна Volkswagen доступен только один автомобиль бренда с приставкой R. Однако, по словам обозревателей одного из профильных изданий, Volkswagen летом текущего года представит три своих новых модели.

Согласно данным от автомобильного портала, этими новинками являются Volkswagen T-Roc R, Volkswagen Arteon R и Volkswagen Tiguan R. Данные автомобили ранее попадались в сети на шпионских фотографиях. Под капотом Volkswagen TRoc R разместился 2-литровый 310-сильный бензиновый турбодвигатель.

Volkswagen Tiguan R обустроят таким же мотором, но только его мощность может быть больше Также предусматривается и 2,5-литровый агрегат от Audi с отдачей 400 лошадиных сил.

В подкапотном пространстве Volkswagen Arteon R появится 6-цилиндровый турбоагрегат с вероятной производительностью в 400 «лошадок». В пресс-центре Volkswagen заявляют, что владельцы этой модели с легкостью смогут обогнать все авто Porsche Panamera.