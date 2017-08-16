Рынок новых электромобилей в России продолжает расти‍

В России наблюдается рост спроса на новые электромобили. Агентство «АВТОСТАТ» информирует, что по итогам первого квартала текущего года жители страны приобрели 16 «зеленых» машин. Это на 23% больше в годовом сравнении (за январь-март в РФ было реализовано 13 автомобилей).

Электромобилем №1 в России по-прежнему остается Nissan Leaf. Он не только самый многочисленный электрокар в стране, но и разошелся наибольшим тиражом в РФ за первый квартал нынешнего года. Дилеры реализовали девять машин. Также россияне приобрели за отчетный период пять кроссоверов Tesla Model X и два седана Model S.

Статистика гласит, что покупателями семи электрокаров в первом квартале стали жители Москвы и Подмосковья. Еще три машины продано в Приморье. В Краснодарском крае, Якутии, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской и Псковской областях реализовано по одному автомобилю.

Жители России пока холодно относятся к электрокарам в силу их дороговизны. Кроме того, инфраструктура в стране еще недостаточно готова для комфортного использования такого транспорта.

Ранее российское правительство поручило Кабмину проработать меры по поддержке электрокаров в стране до 23 апреля нынешнего года. Имеются в виду льготное кредитование, лизинг, нулевая ставка импортной пошлины и так далее.