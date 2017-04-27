Представлены "Лучшие автомобили года в России" в своих сегментах

Накануне в России проводилось вручение ежегодной премии "Автомобиль года". Опрос автомобилистов проводился в первом квартале этого года, а победители были распределены между 23 классами и 4 спецноминациями. Также отмечается, что 16% респондентов были представительницами прекрасного пола.

Звание "Лучший городской автомобиль" забрал FIAT 500, следом за ним расположился KIA Picanto, тройку замкнул Ravon R2. Как и ожидалось, в "малом классе" лучшим признан бестселлер Hyundai Solaris, а вместе с ним KIA Rio и LADA Vesta. Среди автомобилей бизнес-класса россияне предпочитают баварца BMW 5-Series, немало внимания также получил премиальный Genesis G80 и еще один представитель немецкого автопрома Mercedes-Benz Е-Class.

Внедорожники разделились на несколько категорий: лучший легкий внедорожник - Renault Koleos; лучший компактный кроссовер - Hyundai Creta; средний - Hyundai Santa Fe, а призовое место в сегменте тяжелых SUV заняла Audi Q7.

Кроме того, были определены победители в четырех особых номинациях. "Любимыми марками" стали LADA, KIA и Hyundai. "Любимыми премиальными марками" стали сразу три немецких бренда - Mercedes-Benz, BMW и Audi. "Лучшими новинками года" стали KIA Stinger, LADA Vesta SW Cross и ŠKODA Kodiaq, а самыми узнаваемыми марками из Поднебесной были признаны Chery, Geely и Lifan.