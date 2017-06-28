На рынок выйдет бюджетный хэтчбэк Honda

Японский автопроизводитель Honda представил на Индонезийском мотор-шоу прототип 5-дверного хэтчбэка со спортивными акцентами в оформлении. Новинке дали наименование Honda Small Concept RS и в ближайшем будущем она выйдет на рынки Азии, в том числе и на индонезийский авторынок как новый Honda Brio.

Технические параметры прототипа пока засекречены. Топовая версия Honda Brio может получить под капот более производительный двигатель, чем тот который установлен в моторном отсеке стандартного исполнения популярного хэтчбэка.

Представители Honda заявили, что новинку построили на обновленной архитектурной платформе, правда сведений о ней пока нет. Эксперты считают, что базой для нового хэтчбэка станет шасси, на основе которого разработали Honda Amaze, который скоро появится на рынке Индии. В Индонезии данный автомобиль стоит в национальной валюте 600 000 рублей.