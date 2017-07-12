Lamborghini тестирует сверхпроизводительный Aventador SV J

Lamborghini вскоре выпустит более быстрый и экстремальный Aventador, названный SV J, премьера которого пройдет уже в этом году. Подтверждают это шпионские снимки, на которых зафиксирован автомобиль, тестирующий хардкорный V12.

Модель с полным приводом является частью новейшей линейки Aventador S, и, как ожидается, это будет лимитированная версия из 600 автомобилей. Новая версия получила много новых аэродинамических элементов, серьезно изменивших экстерьер. На переднем плане есть значительно больший передний сплиттер, который позаимствован у McLaren Senna, а сзади - новое антикрыло, удерживаемое двумя изогнутыми держателями и центральным рычагом.

Автомобиль также оснащен новой выхлопной системой, которая удаляет отработанные газы двигателя через трубы посередине диффузора. Эта новая технология, также используемая Huracán Performante, повышает эффективность диффузора за счет удаления выхлопных труб из аэродинамически чувствительной области.

Lamborghini воздержался от комментариев о фотографии автомобиля Aventador SV J, но Autocar сообщает, что он поступит в продажи уже в этом году. Lamborghini Aventador S, который появился во второй половине 2017 года, оснащен 730-сильным агрегатом, превзошедший предшественника на 40 "лошадей". Поэтому, можно предполагать, что SV J может получить 780-сильный мотор.