«АвтоВАЗ» отмечает День первого автомобиля

19 апреля можно по праву считать одной из важнейших дат в отечественном машиностроении, и она отмечается в ПАО «АвтоВАЗ» как День первого автомобиля. Именно в этот день в 1970 году с конвейера сошел первый седан ВАЗ-2101. С этого момента началась история массовой автомобилизации России и марки LADA.

Накануне в Автоград прибыли чешские путешественники, которые в минувшем году на 42-летнем седане ВАЗ-2101 проехав 48 500 километров по четырем материкам побывали в 29 странах. Машина перешла в экспозицию музея «АвтоВАЗ», и расположится рядом с «Нивой», ездившей по Северному полюсу.

Путешественниками выступили Питер Явурек и Филипп Фогель. Первый представляет Пражский университет будучи его профессором, а второй чех работает инженером на заводе Skoda. В честь праздника «АвтоВАЗ» организовал торжественное мероприятие, в рамках которого мэр Тольятти вручил путешественникам подарки, дипломы и сертификат на получение новой Vesta в дилерском центре LADA в Чехии.

Прототипом для седана ВАЗ-2101 послужила модель FIAT 124. При этом отечественная машина получилась лучше итальянской. Советским машиностроителям довелось провести порядка 800 доработок автомобиля, прежде чем он встал на конвейер. Советское транспортное средство получило усиленные кузов и шасси, другой двигатель и многое другое.