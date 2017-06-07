Renault начала продажи нового Koleos 2018 модельного года

Renault объявила о старте продаж нового Koleos 2018 модельного года. Новый кроссовер даже в базовой версии оснащен автономным экстренным торможением и Apple CarPlay.

Дублированная система экстренного торможения и система AEB в новом Renault Koleos работает в два этапа, чтобы смягчить или избежать столкновения. Во-первых, это звуковое и визуальное предупреждение в кластере водителя, а затем автоматическое торможение с использованием электронной системы контроля устойчивости.

Кроме того, в оборудование Koleos входит Apple CarPlay для всех вариантов, независимо от того, имеют ли они 7,3-дюймовые или 8,7-дюймовые информационно-развлекательные системы с сенсорным экраном R-Link 2.

Обновленный ассортимент Renault Koleos доступен уже сейчас исключительно для рынка Австралии, при этом цена базовой версии неизменна - ценник новинки начинается от 29 990 долларов.