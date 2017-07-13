Фастбек Hyundai i30N замечен на треке Нюрбургинг

Hyundai разрабатывает "заряженную" версию i30N, которая получит 271-сильный двигатель. Ожидается, что модель поступит в продажу в начале следующего года.

Hyundai i30 N Fastback был замечен на Нюрбургринге во время тестирования на высоких скоростях. Стоит отметить, что данная модель была замечена на 19-дюймовых колесах с такими же спаренными патрубками выхлопной системы, как и у "собрата".

Это связано с тем, что i30 N Fastback будет использовать те же самые силовые установки, что и хот-хэтч i30N. Это означает, что он будет предлагать два агрегата: 2,0-литровый с турбонаддувом и 247 лошадиными силами в стандартном варианте и с 271 лошадиными силами для версии, оснащенной дополнительным пакетом N Performance Pack.

Оба варианта будут оснащены передним приводом и, как ожидается, будут работать совместно с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. Несмотря на изменение экстерьера, производительность Fastback, скорее всего, будет близка к хэтчбеку, а разгон до сотни будет осуществляться за 6,1 секунды.