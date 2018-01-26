«Рольф» впервые открывает дилерский центр KIA

KIA Motors Rus начали сотрудничать с крупнейшим дилер-холдингом в РФ «Рольф». Компания намерена открыть первый дилер-центр KIA в Санкт-Петеребурге, позднее будет разработана дилерская сеть бренда.

Стоит отметить, что первый дилер-центр «Рольф» KIA в Санкт-Петербурге расположен в одном из ключевых мест города – возле аэропорта «Пулково» и КАД. Данная зона продолжает активно развиваться, строятся крупные деловые и торгово-развлекательные центры, а также объекты автобизнеса.

Дилер-центр «KIA Рольф Пулково» занимает территорию в 3 900 кв. м. и отвечает международному стандарту KIA «Красный куб». Шоу-рум предусмотрен для 12 автомобилей, также дилер-центр содержит кафе, зону отдыха и детский уголок. Сервисная зона ДЦ «KIA Рольф Пулково» оснащена современным оборудование и обеспечит весь спектр услуг для авто бренда. В слесарном цеху 14 постов, что позволит обслуживать до 1 700 машин в месяц, а кузовной цех рассчитан на 160 авто.

Уже в мае начнется строительство «KIA Рольф Пулково», а к концу года компания намерена реализовать до 1 500 машин KIA.