Каждый пятый Chevrolet Niva продают с использованием программы Trade-In

В пресс-центре совместного предприятия "GM-АвтоВАЗ" сообщают, что благодаря схеме Trade-In смогли обеспечить больше 20% продаж кроссовера Chevrolet Niva, т.е. это каждый пятый автомобиль, продаваемый со скидкой. Представители компании уточнили, что аналитики продолжат наблюдение за авторынком и скидку определят в зависимости от востребованности модели.

Отмечается, что программа Trade-In представила наивысший уровень потребления, ибо она активно используется дилерами и покупателями Chevrolet Niva. Сообщается, что для автолюбителей необходима выгода и цивилизованный подход к продаже старого и приобретения нового автомобилей. Эта программа помогает дилерским центрам работать на вторичном рынке и увеличивает доходность сети в сложных рыночных условиях.

Следует подчеркнуть, что "GM-АвтоВАЗ" до 30 апреля нынешнего года продлил действие скидок на приобретение Chevrolet Niva в кредит по Trade-In с экономией в 53 000 рублей. Самая большая скидка предлагается на Chevrolet Niva L «Жидкое серебро», а другие версии доступны с выгодой в 50 000 рублей. Помимо того, сохраняется скидка в 30 000 рублей при кредитовании.