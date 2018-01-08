Перечислены самые непопулярные автомобили в России

Специалисты исследовали авторынок России и смогли представить ТОП-9 самых непопулярных моделей страны. В рейтинг попали модели с реализацией до трех единиц за первый квартал, также эксперты не учитывали электрокары.

ТОП-9 возглавил седан Zotye Z300, который за первые три месяца в России был куплен лишь один раз, несмотря на высокий спрос в Китае. Следом с таким же уровнем реализации идут Cadillac CTS, Chevrolet Corvette и Lexus GS-F из-за высокой цены.

За ними оказался DS3, который разошелся тиражом всего в две единицы. Причиной низкого спроса стал новый бренд, который в России воспринимают как Citroёn. С таким же уровнем реализации идет и Subaru WRX STI из-за того, что авто давно не обновляли.

Восьмое место досталось Cirtoёn C4 Picasso. В первом квартале в России приобрели лишь три компактвэна, из-за непопулярного вида авто. Замыкают ТОП-9 Infiniti Q30 и Infiniti Q70 с тем же уровнем реализации. Причиной низкого спроса стала достаточно высокая цена на седаны.