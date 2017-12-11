В России отзывают некачественные колесные диски марки Replay

Росстандарт объявил о кампании отзыва по всей территории России дисков колес Replay. В результате отзыву подлежат колесные диски, приобретенные в РФ в ноябре прошлого года.

Росстандарт сообщил, что причиной отзыва дисков Replay является несоответствие стандартам. В частности речь идет о контрольных тестах на столкновение Правил ООН 124-00. Тестирование предполагает, что на диск установят покрышку, а затем сбросят груз, который максимально близок к разрешенной нагрузке. Однако диск деформировался, что указывает на то, что он не выдержит необходимой нагрузки. В результате это может стать причиной ДТП.

Помимо того, что диски не выдерживают ударов, они имеют еще ряд изъянов. Реализованные в ноябре 2017 года колесные диски Replay также не соответствуют 19 пункту приложения №10 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных ТС». Отзывная кампания предполагает выплату денежного эквивалента покупателем колесных дисков Replay. Или же клиенты могут обменять данные диски на аналогичные, которые будут удовлетворять все требования технического регламента Таможенного союза.