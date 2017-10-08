Suzuki рассекретила новый компактвэн Ertiga раньше времени

Несмотря на то, что официальная презентация компактвэна Suzuki Ertiga состоится завтра в рамках автосалона в Индонезии, на официальном сайте компании преждевременно рассекретили модель. Сейчас с сайта удалили информацию о новинке, однако журналистам удалось скопировать её.

Новый Suzuki Ertiga построен на базе Heartect с оптимизированными силовыми элементами. При этом база колес осталась прежней - 2 740 мм, а другие размеры выросли: длина до 4 395 мм, ширина – 1 753 мм, высота – 1 690 мм. Увеличенные габариты позволили расширить салонное пространство, тогда как багажник стал 153 л.

В интерьере компактвэн получил двухъярусную переднюю панель и тачскрин 6,8-дюймового экрана системы мультимедиа. В списке оснащения Suzuki Ertiga для Индонезии числится кондиционер, бесключевой запуск мотора, датчики парковки, зеркала с электроприводом. При этом для Индии предусмотрены камера заднего вида, усовершенствованный комплекс мультимедиа, а также датчики дождя и света.

Suzuki Ertiga 2018 года обзавелся новым 1,5-литровым двигателем К15В производительностью 104 «лошади» для Индонезии, а в Индии добавят дизельный 1,3-литровый мотор. Однако трансмиссия осталась прежней: МКПП на пять скоростей и АКПП на четыре.