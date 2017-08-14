BAIC рассекретил роскошный внедорожник Beijing BJ40 Plus

Китайская автомобилестроительная компания BAIC рассекретила премиальную версию своего внедорожника BAIC Beijiing BJ40. Новинка прибавила в размера и получила в наименовании приставку Plus.

Стоит напомнить, что оформление обновленного внедорожника создавали по аналогии с легендарным «американцем» Jeep Wrangler. Внедорожник получил рамную конструкцию с неразрезным задним мостом.

Люксовый BAIC Beijiing BJ40 Plus оснастили огромными расширителями арок колес, другой решеткой радиатора, пересмотренной светодиодной оптикой головного света, серебристыми накладками на бамперах с оригинальными красными огнями и множеством хромированных мотивов во внешности внедорожника. В салоне машины стоит отметить измененную переднюю панель, иные вентиляционные дефлекторы, внушительный парящий тачскрин мультимедийного центра, виртуальную панель управления, переработанную центральную консоль, а также электрорегулировки водительского и пассажирского кресел.

В моторном отсеке нового внедорожника разместились 2,0 и 2,3-литровые бензиновые агрегаты с производительностью 204 и 250 лошадиных сил. Помимо того, предусмотрен 150-сильный 2-литровый дизель. Они функционируют в тандеме с 5-скоростной и 6-ступенчатой АКПП, и с 6-секционной АКПП. Цены новинки станут известны позже.