В Барнауле ради 9 электрокаров постоят зарядную станцию

В этом году в Барнауле компания «Алтайэнерго» построит первую в городе зарядную станцию для электромобилей. Примечательно то, что в городе, да и во всем Алтайском крае существует лишь девять "зеленых" машин.

Постройкой и установкой зарядного устройства для электрокаров займется компания «Алтайэнерго», которая относится к «МРСК Сибирь». Представители пресс-службы данной фирмы сообщили, что не намерены останавливаться и вскоре по всей Сибири начнется строительство подобных зарядных станций.

На данный момент «МРСК Сибирь» разработала три зарядные станции, которые установлены на улицах Красноярска. Еще один пункт зарядки электрокаров можно найти в Кемерово. Как отмечают представители компании, строительство подобных зарядных пунктов является одним из приоритетных заданий.

Напомним, на российском рынке "зеленые" автомобили до сих пор не прижились. Как отмечает "АВТОСТАТ", на начало года был зафиксирован всего 1771 электрокар, 1103 из которых - Nissan Leaf.