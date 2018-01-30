Mahindra представила обновленный кроссовер XUV500‍

В Индии публике презентовали 7-местный кроссовер Mahindra XUV500, который на домашнем авторынке позиционируется как премиальный автомобиль. Кроме всех внешних дополнений, под капотом новинки разместился производительный дизельный агрегат.

Отмечается, что в 2011 году кроссовер XUV500 стал первой собственной разработкой индийского автопроизводителя. С того времени авто только один раз подвергалось рестайлингу, но текущее обновление приблизило его сегменту премиум-автомобилей. Новый автомобиль обустроили решеткой радиатора с хромированными акцентами, переработанными светодиодными фарами и большим спойлером. Отныне задние осветители расположатся на крышке багажного отсека.

В салоне стоит выделить стереосистему Arkamys, кнопочное зажигание и обшивку из кожзама светло-бежевого цвета. Помимо всего, поменялась шумоизоляционная система машины. В моторном отсеке нового кроссовера Mahinda XUV500 разместили 2,2-литровый турбированный дизельный двигатель с отдачей от 140 до 150 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 6-скоросттной МКПП.

С конца 2017 года новинка предлагается с таким же 140-сильным бензиновым агрегатом. За кроссовер придется выложить от 19 000 до 27 0000 долларов.