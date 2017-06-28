В Китае дебютируют электрический и гибридный Buick Velite 6

Для китайского рынка готовятся электрокар и гибрид Buick Velite 6. Машина выполнена в формате универсала. Американцы заинтересованы в рынке Поднебесной, так как реализовали на нем в прошлом году 1,22 миллиона машин, в то время как в США продажи марки составили 219 тысяч автомобилей.

Гибридная версия Buick Velite 6 приедет в Китай в этом году. Основой для универсала стал хэтчбек Velite 5, дебютировавший год назад. Последний представляет собой перелицованный Chevrolet Volt. При этом «Вольт» в кузове универсал не выпускается.

Универсал Buick Velite 6 внешне несколько похож на «пятерку». Будет ли то же самое с салоном новинки, пока не ясно. Новинка оснащается той же силовой установкой, что и Velite 5: 1,5-литровый мотор работает с электромеханическим вариатором и двумя электромоторами. ДВС включается только тогда, когда машина набирает определенную скорость.

Полностью заправленный и заряженный Buick Velite 6 может проехать 700 километров. На 100 км пробега автомобилю нужно 1,4 литра горючего.

Полноценный электрокар Buick Velite 6 имеет несколько иную переднюю часть кузова по сравнению с гибридным универсалом. Машина появится в Китае в 2019 году. Подробности о ней не разглашаются.