Продаваемый Mercedes числился в ФСО, но не возил Путина

Ранее СМИ информировали о том, что в РФ продается Mercedes-Benz Pullman, который использовался президентом России Владимиром Путиным в командировках. Теперь эта информация опровергается.

Продаваемый Mercedes-Benz Pullman ранее состоял в ФСО, но Владимир Путин не пользовался этим лимузином. Данная информация озвучена представителями Федеральной службы охраны.

По данным ФСО, лимузин был закреплен за транспортным управлением службы, и оно не является Гаражом особого назначения, которым обслуживаются правительственные машины. В ФСО добавили, что время от времени автомобиль задействовался в мероприятиях, но на нем не ездил ни Владимир Путин, ни Дмитрий Медведев во время своего президентства.

Объявление о продаже «президентского» лимузина Mercedes-Benz Pullman появилось на сайте auto.ru. Продавец машины утверждает, что глава российского государства ездил на ней в командировки по России и в некоторых других странах. Последнее время транспортное средство состояло в частной коллекции.

Согласно объявлению, лимузин оснащен 367-сильным мотором объемом 5,8 литра. Произведен автомобиль в 2003 году по спецзаказу. «Президентский» Mercedes-Benz Pullman имеет бронирование высокого класса, проехал 88 000 километров и продается за 8,5 миллиона рублей.