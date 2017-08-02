Aston Martin анонсировал премьеру возрожденного DBS Superleggera

Британские машиностроители возрождают модель Aston Martin DBS. Новый спорткар будет продаваться под этим именем с приставкой Superleggera. На это указывает официальное тизерное видео производителя, появившееся накануне в Сети.

Согласно данным из видеоролика, возрожденный Aston Martin DBS Superleggera будет официально представлен в июне текущего года. Портал motor1 сообщил, что машина займет место модели Vanquish.

На данный момент нет никакой информации о том, каким будет новый спорткар Aston Martin DBS Superleggera. Судя по тизерному видео, автомобиль получит характерную для британской марки радиаторную решетку.

Нынешняя модель Aston Martin Vanquish имеет под капотом 6,5-литровый бензиновый агрегат отдачей в 600 л.с. Силовая установка сочетается с 8-АКПП. Первую «сотню» автомобиль набирает за 3,5 секунды. Порог скорости машины обозначен на отметке в 325 километров в час.





Ранее дебютировал «горячий» трехдверный универсал на базе модели Vanquish. Машина создавалась совместно с кузовным ателье Zagato. Автомобиль стал частью особой линейки эксклюзивного транспорта, состоящей из купе, кабриолета и спидстера.