Infiniti запустила выгодные кредитные программы в России

Российское подразделение компании Infiniti объявило о запуске новых кредитных программ в текущем месяце. Как отмечает пресс-служба бренда, акция действует в рамках фирменного предложения Infiniti Finance.

При оформлении классического кредита на Infiniti QX60 2017 года выпуска сроком на 36 месяцев действует сниженная ставка в 7%. Помимо этого, модели QX60 и QX80 можно купить по программе Infiniti Invite, предусматривающей ежемесячный платёж от 17 500 и 37 500 рублей соответственно.

Лояльные клиенты марки могут воспользоваться схемой Trade-in, в рамках которой при обмене Infiniti QX80 и Nissan Patrol размер платежа в месяц составляет 31 500 рублей. Напомним, что в первом квартале нынешнего года японская компания Infiniti продала в России 1 174 автомобиля, что на 21% хуже результата годичной давности.

Отметим, что в России уже доступен для заказа новый внедорожник QX80 2018 года. Первые экземпляры модели должны добраться до РФ уже в мае. Автомобиль предложат в двух особых версиях Luxe и Luxe ProActive с полным приводом и 405-сильным двигателем.