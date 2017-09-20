Zotye начала производство роскошного кроссовера Traum Meet 3

Компания Zotye запустила массовое производство нового роскошного кроссовера Traum Meet 3 в Пуяне (Китай). Озвучены характеристики автомобиля, а также его ценник для внутреннего рынка.

Кроссовер Traum Meet 3 прозвали «клоном» Mercedes-Benz GLA-Class из-за сильного внешнего сходства этих автомобилей. Китайский паркетник построен на базе модели Zotye SR7, которая в свою очередь копирует Audi Q3.

Traum Meet 3 при габаритах в 4530х1838х1610 мм имеет колесную базу размером 2685 мм. Моторный отсек автомобиля занимает турбированный агрегат (1.5, 150 л.с., 207 Нм). Силовая установка сочетается с 5-АКПП или вариатором. Машина существует только в переднеприводном исполнении.

Модель Traum Meet 3 оснащается системами автоматического торможения, ESC, помощи на спуске и подъеме, «умным» круиз-контролем, шестью эйрбэгами, информационно-развлекательной установкой с крупным тачскрином, камерой кругового обзора, премиальной аудиосистемой Pioneer.

Traum Meet 3 будет продаваться в Китае по цене в 80-120 тысяч юаней. Модель Mercedes-Benz GLA предлагается минимум за 271 800 юаней.