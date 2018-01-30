В России начались продажи обновленного внедорожника Ford Explorer

Авторынок России пополнился обновленным кроссовером Ford Explorer. Накануне для отечественного потребителя озвучили характеристики модели, а также ее рублевый ценник.

Кроссовер Ford Explorer 2018 несколько изменился спереди, обзавелся улучшенной шумоизоляцией, получил расширенный функционал. Стоимость автомобиля в России составляет от 2 699 000 рублей. Машина имеет семиместный салон, а в ее моторном отсеке расположен 3,5-литровый V6 тягой 249 л.с. Агрегат сочетается с 6-АКПП, передающей крутящий момент на обе оси.

Базовый Ford Explorer имеет кожаную отделку салона, обогреваемые передние кресла с электрической регулировкой по десяти направлениям. Также автомобиль оснащен камерой обзора на корме, аудиосистемой с девятью громкоговорителями, мультимедийным комплексом SYNC 3 с 8-дюймовым тачскрином. Информационно-развлекательная установка работает с голосовыми командами и интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto.

Для кроссовера Ford Explorer 2018 в России действуют программы утилизации и «трейд-ин». На их основании стоимость автомобиля снижается до 2 619 000 рублей. Сборка модели для РФ ведется в Елабуге, Татарстан.