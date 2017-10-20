Седан Toyota Corolla нового поколения засняли на тестах

Японские машиностроители тестируют седан Toyota Corolla нового поколения, на что указывают снимки фотошпионов. Автомобильные папарацци запечатлели прототип транспортного средства в США.

На кадрах седан Toyota Corolla имеет плотную маскировку, однако даже при этом можно заметить, что передней частью кузова автомобиль похож на новые Auris и Corolla Axio. Последнюю японцы до сих пор не представили официально.

Седан Toyota Corolla следующей генерации основан на архитектуре TNGA. Данное шасси в будущем ляжет в основу всех новых моделей японской марки.

Будущей осенью седан Toyota Corolla нового поколения официально предстанет перед публикой. Это произойдёт на автомобильной выставке в Токио.

О характеристиках нового седана Toyota Corolla пока ничего не сообщается. Ожидается, что моторный отсек автомобиля займет двухлитровый бензиновый агрегат M20A-FKS.

Производство актуальной версии Toyota Corolla ведется с 2013 года. Невзирая на устаревание модель остается одним из бестселлеров марки. Машина доступна в РФ по цене от 954 000 рублей с двигателями 1.3 (99 л.с.), 1.6 (122 л.с.) и 1.8 (140 л.с.). Для них предусмотрены МКПП и вариатор.