Продажи автомобилей LADA в Евросоюзе сократились на 9% в марте

Дилеры российской марки LADA в марте текущего года смогли продать в странах Евросоюза 423 новых легковых авто, что на 9% хуже показателя годичной давности. Об этом проинформировало агентство «АВТОСТАТ».

Эксперты зафиксировали сокращение продаж LADA в Европейском союзе впервые после непрерывного роста, продлившегося в течение девяти месяцев. Так, в последний раз отрицательная динамика продаж российского бренда наблюдалась в мае минувшего года.

Несмотря на это, данные АСЕА свидетельствуют, что по итогам первого квартала 2018 года LADA вышла «в плюс». Жители европейских стран приобрели за отчётный период 1 225 таких автомобилей, что на 10,5% превышает результат за первые три месяца 2017 года.

На домашнем рынке в первом квартале было продано 79 114 машин LADA, что на 28,8% больше, чем годом ранее. В прошлом месяце компании «АвтоВАЗ» удалось реализовать в России 9 181 экземпляр LADA Vesta (+52,1%), что позволило ей стать самой популярной моделью в РФ.