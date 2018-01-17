Представлены рендеры нового кроссовера Skoda Kamiq

Открытие Пекинского автосалона все ближе, и уже через неделю мы сможем ознакомиться с новинками, которые компании тщательно скрывали. Одной из них стал Skoda Kamiq, но ждать не всегда хочется, поэтому дизайнеры "Колёса.ру" представили свои рендеры кроссовера.

Новый кроссовер чешской компании не станет заменой Karoq, как некоторые ожидали. Skoda Kamiq станет самым дешевым кроссовером компании, а следовательно, в модельном ряду он будет ниже Karoq, ворвавшегося на рынок в прошлом году. Стоит отметить, что машины действительно похожи, даже очень. Грубо говоря, легче перечислить, чем отличается Kamiq от флагмана. Головная оптика выполнена в собственном стиле, бампера, "юбки" и зеркала также получили оригинальный дизайн.

Если посмотреть на новинку в профиль, то тут схожестей намного меньше, задние стойки получили наклон, а форма стекол сужается ближе к багажнику. Кроме того, задняя часть отличается особым рельефом или "ступеньками".

Напомним, сейчас самый доступный кроссовер Skoda - модель Yeti, которая продается по цене от 1 069 000 рублей.