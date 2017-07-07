Бронированный лимузин Pullman Путина выставили на продажу за 8,5 млн

Опубликовано объявление о продаже Mercedes-Benz Pullman W220 S600. По словам владельца автомобиль был изготовлен в 2003 году по специальному заказу президента Российской Федерации Владимира Путина.

В объявлении сказано, что Владимир Путин ездил на Pullman W220 S600 в командировки по РФ и за рубежом, а также ездил на разного рода встречи, а сейчас автомобиль находится частной коллекции. Pullman оснащен полной броникапсулой самого высокого класса - B7/B7. Под капотом - бензиновый двигатель объемом 5,8 литра, способный генерировать 367 л.с.

Пробег автомобиля всего 88 000 км, модель оснащена 3-зонным климатической установкой. Заявленная стоимость Mercedes-Benz Pullman W220 S600 составляет 8 500 000 рублей.