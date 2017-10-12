Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross выходит на российский рынок

Российская презентация нового кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross состоялась во вторник, 17 апреля, в речном императорском яхт-клубе в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-центр подразделения «ММС Рус».

Версия для российского рынка может оснащаться только 150-сильным бензиновым турбодвигателем объёмом 1,5 литра в сочетании с 6-диапазонной «механикой» или бесступенчатой трансмиссией. При этом новый Eclipse Cross доступен как в переднеприводном исполнении, так и с полным приводом.

Россияне смогут приобрести такой автомобиль 2018 модельного года по цене от 1 399 000 рублей, за «топовую» модификацию придётся отдать уже 2 159 990 рублей. Отметим, что ценники на полноприводные варианты кроссовера стартуют от 1 959 990 рублей.

В начальной комплектации Mitsubishi Eclipse Cross для РФ получил 18-дюймовые легкосплавные диски колёс, противотуманные фонари, систему давления в шинах, климат-контроль, подогрев передний кресел, шторку багажного отсека, стереосистему с USB и четырьмя динамиками, а также ряд водительских ассистентов.

Отметим, что российские дилеры уже начали принимать заказы на новинку. Изначально кроссоверы будут поставлять из Японии, однако в будущем выпуск модели могут наладить в Калуге.