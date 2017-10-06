Tesla Model S "сразилась" с Lamborghini Huracan в разгоне

Многие скептически относятся к драг-гонкам с участием Tesla, называя их "детскими". Но пяти- или семиместный седан, безусловно, не будет заниматься Нюрбургрингом, как многие спортивные автомобили с ДВС. На этот раз Model S "сразилась" с Lamborghini Huracan Performante.

Стоит отметить, что Tesla никогда не собиралась делать сверхбыстрые, ориентированные на производительность автомобили, это ходовые машины, ориентированные на широкую аудиторию. К тому же, Tesla никогда не позиционировала модели S или X как спортивные версии. Справедливости ради отметим, что многие роскошные седаны или внедорожника не склонны завоевывать легендарный немецкий тестовый трек. Но с точки зрения показателей, Tesla действительно не имеет себе равных.

Lamborghini Huracan же имеет под капотом 640 лошадиных сил, которыми его обеспечивает 5,2-литровый V10. Он использует семиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением и стоит 336 тысяч долларов. Model S P100D может похвастаться двумя электродвигателями и полным приводом, что в сумме дают 588 лошадиных сил. Эта настройка обойдется в 150 тысяч долларов.

Вряд ли найдется еще один семейный автомобиль, способный на то, что запечатлено на видео. Несмотря на то, что он не показал какого-то особого результата на извилистых участках, Model S легко обходит практически всех соперников.