Китайская Alibaba разрабатывает беспилотные автомобили

В Alibaba Group сообщили, что компания приступила к разработке автомобилей с системой автопилота. Теперь все три крупнейшие компании Китая - Baidu, Tencent и Alibaba - заняты разработкой искусственного интеллекта (ИИ) для авто.

Для разработки первых беспилотных авто Alibaba наймет 50 новых сотрудников в лабораторию ИИ. Главная цель разработок компании – беспилотное авто, которое сможет контролировать весь процесс вождения. При этом производитель уже проводит тестирование ИИ.

Стоит отметить, что Alibaba Group в начале года решила поддержать стартап Xiaopeng Motors, который разрабатывает электрокары. А также компания сотрудничает с автопроизводителем SAIC, который отвечает за разработку подключаемых к сети авто и соответствующую инфраструктуру.

Главными конкурентами компании в Китае стали Baidu, которую правительство поддерживает и разрешило тестирование беспилотников в Пекине, а также Tencent, которая сотрудничает с FAW в разработке беспилотных грузовиков.