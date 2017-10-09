BMW представила «заряженное» 410-сильное купе M2 Competition

Компания BMW презентовала новую модификацию «заряженного» M2 с приставкой Competition в названии, которая отличается более мощным мотором. Новинка унаследовала двигатель и систему охлаждения от купе BMW M4.

Новый BMW M2 Competition приводится в движение 3,0-литровым битурбированным агрегатом мощностью 410 лошадиных сил при 550 Нм. В качестве трансмиссии предлагается «механика», а за доплату доступна АКПП с двумя сцеплениями M DCT.

В первом случае автомобиль ускоряется до 100 км/ч с места за 4,4 секунды, а с «автоматом» купе становится быстрее на 0,2 секунды. Максимальную скорость ограничили на отметке в 250 км/ч, однако с пакетом M Driver's Package она увеличивается до 280 км/ч.

Чтобы новая версия справлялась с более мощным мотором, её оснастили тормозными механизмами от подразделения М. Также BMW M2 Competition получил кованый коленвал, масляную систему с дополнительным насосом, новую выпускную систему с электронноуправляемыми клапанами и активный M дифференциал.

Помимо этого, стоит упомянуть адаптивную LED-оптику, глянцевую решётку радиатора, большие воздухозаборники на переднем бампере, иные корпуса зеркал и два новых оттенка кузова с эффектом «металлик». В салоне появились новая приборная панель, карбоновые элементы и кожаная отделка спортивного руля.