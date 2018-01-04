Byton представит концепт второго кроссовера уже этим летом

Китайский стартап Byton представит концептуальную версию своего второго автомобиля в июне. Рендеры новинки уже появились в сети, а сам концепт представят на автосалоне в Шанхае.

Машина, которая будет построена на той же платформе, что внедорожник Byton, который уже был представлен как концепт, будет показана на выставке CES Asia в Шанхае.

Это второй из трех электрокаров, которые сформируют ранний модельный ряд компании вместе с семиместным MPV. Внедорожник должен выйти на китайский рынок в конце 2019 года, а продажи в США и Европе начнутся после 2020 года. Это говорит о том, что вторая модель, скорее всего, достигнет европейского рынка в 2022 году.

Byton внимательно следит за дизайном концепт-внедорожника с удалением особого внимания внутреннему комфорту и возможности беспилотного управления. Как и внедорожник, кроссовер также получил большой сенсорный экран и цифровой планшет, встроенный в рулевое колесо. Бенуа Джейкоб, руководитель дизайна Byton, ранее работавший в подразделении BMW i, сказал, что использование одной и той же платформы для всех трех моделей позволило новой фирме запустить их относительно быстро, не напрягая процесс производства.

«Мы работали над семейством с самого начала и разработали универсальную платформу, которую можно использовать сразу для трех моделей», - сказал Джейкоб. «Это означает, что у нас будет меньше расходов, что скажется и на стоимости автомобилей». Напомним, первый внедорожник компании будет стоить примерно 2,8 млн рублей.