Мантуров остался доволен результатами краш-тестов седана «Кортеж»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что доволен тем, как прошли краш-тесты прототипа авто «Кортеж». По словам министра, официальный дебют автомобиля должен пройти на Московском автосалоне, при этом первые экземпляры появятся в продаже к следующему году.

Вскоре стартует серийная сборка «президентских» автомобилей проекта «Кортеж». Недавно прошли краш-тесты седана, в ходе которых эксперты отметили высокую безопасность для всех пассажиров. Ради достижения таких результатов пришлось пересмотреть конструкцию кузова.

Господин Мантуров отметил, что использованные в данном проекте технологии являются эффективными, при этом в настоящее время специалисты продолжают дорабатывать системы пассивной безопасности.

Презентация автомобилей проекта «Кортеж» состоится на международном автосалоне в Москве, который откроется в конце августа. Наряду с этим ФСО получит первую партию из нескольких фургонов, седанов и лимузина до конца апреля для предварительных дорожных тестов.

Отметим, что представительские автомобили «Кортеж» построили на единой платформе. Первые экземпляры предназначены для правительства, однако позднее машины поступят в свободную продажу. На реализацию данного проекта потребовалось 12,4 млрд рублей.