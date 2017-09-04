Названы самые популярные автомобили в Набережных Челнах

За минувший год жители Набережных Челнов зарегистрировали в Управлении ГИБДД МВД по Республике Татарстан 20 765 новых легковых автомобилей. При этом наибольшим спросом у горожан пользовались недорогие иномарки.

Согласно статистическим данным за 2017 год, автолюбители из города Набережные Челны чаще всего приобретали бюджетные автомобили иностранный брендов по цене от 600 000 рублей, а также российские машины стоимостью от 330 000 рублей.

Среди моделей самыми популярными оказались отечественная LADA Granta и корейские KIA Rio и Hyundai Solaris. Согласно данным на официальном сайте компании «АвтоВАЗ», на сегодняшний день седан Granta с учётом акций можно приобрести за 329 910 рублей, тогда как модель в кузове лифтбек обойдётся минимум в 323 910 рублей.

Стоимость Hyundai Solaris стартует от 654 900 рублей, а KIA Rio – от 562 410 рублей. Новая кросс-версия хэтчбека Rio X-Line обойдётся минимум в 670 410 рублей.