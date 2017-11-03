Buick показала электрический купеобразный кроссовер Enspire

Американская марка Buick готовит к дебюту электромобиль Enspire. Купеобразный кроссовер будет представлен публике на автосалоне в Пекине.

Модель появится на Поднебесном рынке, где имеет неплохую популярность. Иностранный производитель решил заранее раскрыть некоторую информацию о новом Buick Enspire. Известны данные о силовой установке и о дизайнерских решениях.

Если говорить о внешнем дизайне, то внедорожник получил радиаторную решетку увеличенных размеров и светодиодные хромированные фары. Центральная консоль выполнена натуральным деревом и замшей. На передней панели установлен монитор для управления системой мультимедиа с поддержкой 5G интернета.

В движение Enspire приводит полностью электрический двигатель, способный генерировать 557 лошадиных сил. Заявленный запас хода - 595 км. По словам представителей компании, модернизированный аккумулятор за 40 минут может зарядиться на 80%. До первой "сотни" кросс-купе разгонится за 4 секунды. Информация о стоимости Buick Enspire пока не опубликована.