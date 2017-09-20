Производство легковых авто в России с начала года выросло на 20%

В первом квартале 2018 года в России было собрано 370 000 легковых авто, что свидетельствует о росте производства на 19,9%. Кроме того, рост производства в 8,4% до 132 000 авто наблюдается и в марте.

Рост производства обеспечили новые модели, которые начали собирать в этом году. В частности речь идет о лифтбэке LADA Granta и Hyundai Sonata. В результате на заводах России было собрано 370 000 машин с начала года, что на 19,9% больше, чем в 2017 году.

Кроме того, в марте наблюдается и рост производства автобусов до 2 300 единиц, что на 7,9% выше прошлогодних показателей. Однако в целом показатели за январь-март демонстрируют падение производства на 9% до 4 800 автобусов, несмотря на то, что в Ульяновске на предприятии «Симаз» стали выпускать автобусы с шасси Isuzu.

Выпуск грузовых авто демонстрирует обратную ситуацию: прирост в 4,3% до 30 700 грузовиков за первый квартал, однако в марте наблюдается отрицательная динамика в 1,8% до 13 600 единиц.