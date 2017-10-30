В России создадут информсистему для беспилотников за 3 млрд рублей

Национальная технологическая инициатива подготовила проект, который поможет сделать беспилотники в России реальностью. Информсистема стоимостью более трех миллиардов рублей позволит автомобилям обмениваться данными между собой и окружающими объектами.

Как отмечают разработчики проекта, создание такой системы планируется на основе государственно-частного партнерства с минимальной затратой бюджетных средств. На данный момент рабочая группа состоит из нескольких компания, включая "АвтоВАЗ" и "Яндекс". В правительстве выступили с предложением сделать Минпромторг официальным заказчиком платформы.

По предварительным данным, такая система направлена на органы власти, операторов такси и платных дорог, а также на производителей. Оценочная стоимость проекта составляет примерно три миллиарда рублей. "Оживить" платформу планируется в течении двух лет.

Напомним, ранее правительством была утверждена дорожная карта, которая в себе также заключала и развитие беспилотных технологий, а также транспортных средств с альтернативным видом топлива. Как будет реализовываться проект пока что неизвестно, остается только наблюдать.