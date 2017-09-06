Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli выходит на рынок Европы

На автомобильном рынке Великобритании начались продажи кроссовера SsangYong Tivoli. Обновленная модель будет выпущена в лимитированной серии.

Автомобиль получил новый двухцветный окрас кузова, противотуманные фары стали светодиодными, а также был переработан руль. В оснащение модели также входят 7 подушек безопасности, климатическая установка и видоизмененный бампер.

Из особенностей также стоит отметить, что сидение водителя оснащено электрорегулировкой. SsangYong Tivoli получил бензиновый мотор объемом 1,6 литра, который генерирует 128 лошадиных сил, с ним трудится 6-скоростная трансмиссия. В данный момент на автомобильных рынках Британии есть 60 моделей Tivoli. Цена, в зависимости от наполнения, составит 17 495 - 18 745 фунтов стерлингов (1 536 000 - 1 646 000 российских рублей). В России на авторынке можно приобрести только бензиновую переднеприводную версию. В базовом исполнении модель обойдется автолюбителям в 999 000 рублей.