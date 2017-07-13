Необычный автомобиль для дрифта заметили в Кемерово

На дорогах Кемерово была замечена старая иномарка, пережившая необычный тюнинг. Судя по характеру доработок, автомобиль подготовили для дрифта.

На видеоролике, опубликованном на YouTube, видно, что машину оснастили большими колёсами с широким профилем шин, а также занизили её подвеску. Правда, теперь для автомобиля стали серьёзной проблемой лежачие полицейские.

Скорее всего, владельцем необычного «сибирского болида» является любителем дрифта. Как правило, именно ради этого подвеску авто делают как можно более низкой и жесткой. Любители дрифта заменяют стандартные тормозные диски, а также стараются облегчить машину.

Эксперты отмечают, что для прохождения поворотов в технике управляемого заноса подходят далеко не все машины. Основными критериями являются наличие заднего привода, мощного двигателя, блокировки заднего моста и правильной развесовки.