Lexus рассекретила внешность ES за неделю до премьеры

Lexus представила новые изображения среднеразмерного седана ES, рассекретив новинку за неделю до официальной премьеры. Напомним, Lexus ES предстанет перед общественностью 25 апреля на Пекинском автосалоне.

Как можно заметить на фото, новый Lexus ES получил характерную для бренда радиаторную решетку, а головная оптика выполнена в стиле седана LS. Сама решетка немного более сдержанна, чем на некоторых других предложениях Lexus. На ранее представленном тизере можно увидеть заднюю часть новинки, и следует отметить, что ES действительно позаимствовал многие элементы экстерьера у "старшего брата" LS.

По предварительной информации ES будет разделять "тележку" TNGA, такую же, как и у Toyota Avalon, предлагаемой в Северной Америке. Под капотом Avalon установлен 3,5-литровый двигатель V6, работающий с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Также доступна гибридная установка, в таком варианте модель получила 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель с электродвигателем.

Стоит отметить, что на тизерах значок на решетке радиатора выполнен в синих акцентах, что намекает на гибридную, или полностью электрическую силовую установку.