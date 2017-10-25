Новый Toyota Supra окажется "недешёвым" спорткаром

Возрожденный спорткар Toyota Supra будет оснащаться мотором BMW. Данная информация озвучена вице-президентом по исследованиям и разработкам европейского подразделения японской марки Джеральдом Киллманом.

По словам топ-менеджера, новая Toyota Supra разрабатывалась в Японии. При этом, технически спорткар во многом схож со следующей генерацией модели BMW Z4.

Новая Toyota Supra получит силовую установку баварского родстера. При этом для агрегата предусмотрена роботизированная коробка передач, а МКПП в нем использоваться не будет. Кроме того, японский автомобиль построен на шасси BMW Z4.

Уточним, что BMW Z4 оснащается рядным трехлитровым агрегатом с шестью цилиндрами и двумя турбинами. Производительность мотора составляет порядка 450 лошадиных сил. Модель Toyota Supra стала на конвейер в 1987 году, а покинула его в 2002 году. Пятая генерация спорткара должна появиться на рынке в нынешнем году.