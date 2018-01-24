"Бюджетный" кроссовер Kia Sportage дебютировал на рынке

На китайский рынок вышел альтернативный кроссовер KIA Sportge, который предназначен исключительно для КНР. Глобальная версия модели не имеет спроса в Поднебесной.

До теперешнего момента китайцам одновременно предлагались два поколения кроссовера. Альтернативная версия паркетника сменит пришла в КНР на замену KIA Sportge R.

Предвестник альтернативного KIA Sportge предстал перед общественностью прошлой осенью в Гуанчжоу как концепт NP. Серийная версия машины во многом повторяет шоу-кар.

Альтернативный KIA Sportge построен на том же шасси, на котором основана предыдущая генерация модели. Новинка при габаритах в 4460х1850х1695 мм имеет колесную базу размером 2640 мм и дорожный просвет в 180 мм.

Альтернативный KIA Sportge пока оснащается только бензиновой установкой Nu 2.0 мощностью 161 л.с. (193 Нм). Для агрегата предусмотрены 6-МКПП и 6-АКПП и передний привод. Позже китайцам могут предложить вариацию кроссовера с четырехцилиндровым 1,4-литровым турбодвигателем с 7-АКПП с двойным сцеплением.

Сборка альтернативного KIA Sportge ведется на СП KIA и Dongfeng. Начальная версия машины предлагается китайцам за 119 900 юаней (1 189 000 рублей). Устаревший Sportage R продается в Поднебесной минимум за 144 800 юаней (1 436 000 рублей).